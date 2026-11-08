Kommunalwahl in Südafrika (AFP / ILARIA FINIZIO)

Nach Auszählung fast aller Stimmen erhielt der Afrikanische Nationalkongress lediglich knapp 31 Prozent, wie die Wahlkommission mitteilte. Die liberale Partei Democratic Alliance kam landesweit auf rund 25 Prozent. Der ANC, der seit mehr als 30 Jahren als größte Partei die Politik in Südafrika dominierte, verlor zudem die Mehrheit in sechs der acht Metropolregionen. Gründe für die Niederlage sind Beobachtern zufolge die hohe Arbeitslosigkeit und Kriminalität sowie die weit verbreitete Korruption und der dysfunktionale Dienstleistungssektor.

Bei Kommunalwahlen 2021 hatte der ANC noch knapp 46 Prozent der Stimmen erhalten.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.