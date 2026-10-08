Überraschend entdeckt: Historische Wandmalerei in einer Wohnung im ehemaligen Domherrenhof in Bamberg. (Deutsche Stiftung Denkmalschutz/Guido Siebert)

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz kündigte an, die Arbeiten zur Konservierung mit 24.000 Euro zu fördern. Die Untersuchungen sollten Erkenntnisse über Umfang, Datierung und Bedeutung des Fundes liefern und die Grundlage für weitere Restaurierungsmaßnahmen schaffen. Auch angrenzende Wandbereiche müssten nun nach weiteren historischen Malereien untersucht werden.

Das entdeckte Bild befindet sich im ehemaligen Bamberger Domherrenhof. Es ist den Angaben zufolge etwa 120 mal 170 Zentimeter groß. Noch ist unklar, was genau abgebildet ist. Nach ersten Einschätzungen könnten es Szenen der Textilverarbeitung oder des Textilhandels sein. Das Gebäude gehört zu den Hofanlagen im Umfeld des Doms. Die ältesten Abschnitte datieren bis ins 16. Jahrhundert zurück.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.