Menschenrechte in der Karibik

Port of Spain ist die Hauptstadt des Inselstaats Trinidad und Tobago. (picture alliance / imageBROKER / alimdi / Arterra)

Beobachter sprechen von einem wegweisenden Urteil für die Rechte von Lesben, Schwulen, bisexuellen und trans Personen auf diesem karibischen Archipel. Die entsprechende Regelung stammte noch aus der britischen Kolonialzeit.

In einer einstimmigen Entscheidung befand ein Gremium aus fünf Richtern, dass ein Gesetz über Sexualdelikte nicht herangezogen werden kann, um gleichgeschlechtliche Erwachsene wegen privater und einvernehmlicher sexueller Handlungen strafrechtlich zu verfolgen. Der Menschenrechtsaktivist Jason Jones hatte fast zehn Jahre lang gegen das Gesetz gekämpft.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.