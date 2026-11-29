3-D-Illustration eines isolierten Hi-Virus. (IMAGO / Design Pics / IMAGO)

Männer, die Sex mit Männern haben - also die sogenannte MSM-Gruppe, die vor allem homo- und bisexuelle Männer umfasst - waren den Angaben nach mit etwa 1.300 Neuinfektionen am stärksten betroffen. Die Zahl liege in etwa auf der gleichen Höhe wie im Jahr zuvor, erklärt der RKI-Experte Matthias an der Heiden, der für das Fachgebiet HIV und Aids tätig ist. Etwa 370 Menschen haben sich laut RKI durch das Spritzen von Drogen infiziert. In dieser Gruppe würden die geschätzten Neuinfektionen seit 2010 langsam und kontinuierlich ansteigen.

Auch bei Heterosexuellen nehmen Infektionen zu

Etwa 700 Menschen steckten sich der Schätzung zufolge durch heterosexuelle Kontakte mit HIV an. Auch in dieser Gruppe ist die Kurve in den vergangenen Jahren gestiegen. Von 1987 bis 2022 waren es bei heterosexuellen Kontakten laut RKI jährlich noch zwischen 330 und 500 Neuinfektionen. Seit 2021 zeige sich ein Anstieg.

Diagnose oft erst Jahre später

Rund 3.400 Menschen erhielten im vergangenen Jahr erstmals eine HIV-Diagnose. Die Diagnose wird laut RKI oft erst Jahre nach einer Infektion festgestellt. Bei fast 1.090 Betroffenen sei bereits ein fortgeschrittener Immundefekt diagnostiziert worden. 620 von ihnen bekamen die Diagnose Aids. Aids bezeichnet das Krankheitsbild, das infolge einer fortgeschrittenen unbehandelten HIV-Infektion auftreten kann.

Erstmals mehr als 100.000 Infizierte

In Deutschland leben laut dem RKI geschätzt erstmals mehr als 100.000 Menschen mit einer HIV-Infektion. Konkret gibt das RKI die Zahl der Betroffenen bis Ende des vergangenen Jahres mit 100.600 an. Das liegt allerdings nicht daran, dass es so viel mehr Fälle gibt, sondern dass HIV durch gute Therapiemöglichkeiten in der Regel nicht mehr zum Tod führt und Menschen daher auch mit einer HIV-Diagnose lange leben.

Forderung nach mehr Testangeboten

Um mehr Menschen zu schützen, müssten zielgruppengerechte HIV-Testangebote und der Zugang zu Behandlung und Vorsorge flächendeckend verbessert werden, so an der Heiden. Auch mehr Frauen und Menschen, die Drogen spritzten, sollten die antiviralen Medikamente der sogenannten HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) nutzen können. Bislang sei der Fokus bei PrEP noch sehr auf Männer gerichtet, die Sex mit Männern hätten. PrEP soll HIV-negative Menschen vor einer Ansteckung schützen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.