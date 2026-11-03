Das Logo der Berliner Sicherheitskonferenz (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Diesjähriges Partnerland ist Litauen, dessen Präsident Nauseda an der Sicherheitskonferenz teilnimmt. Wie Bundeskanzler Merz heute früh mitteilte, wird zudem der ukrainische Präsident Selenskyj eine Rede halten. Der Krieg in dessen Land und die Bedrohung Europas durch russische hybride Attacken stehen im Mittelpunkt des Treffens. Die "Berlin Security Conference" gibt es seit 2001. Sie versteht sich als regierungsunabhängiges Forum.

Präsident Nauseda wird heute zudem vom Bundeskanzler empfangen. Dabei soll es neben sicherheitspolitischen Fragen auch um Litauens bevorstehende EU-Ratspräsidentschaft gehen, die im Januar beginnt.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.