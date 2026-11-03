Das Logo der Berliner Sicherheitskonferenz (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Diesjähriges Partnerland ist Litauen, dessen Präsident Nauseda die Sicherheitskonferenz eröffnen wird. Anschließend ist im Programm die Ansprache eines namentlich nicht genannten "Sondergastes" ausgewiesen. Inhaltlich soll es bei dem Treffen schwerpunktmäßig um den Krieg in der Ukraine und die Abwehr von Gefahren aus Russland gehen. Die "Berlin Security Conference" gibt es seit 2001. Sie versteht sich als regierungsunabhängiges Forum.

Nauseda wird zudem von Bundeskanzler Merz empfangen. Dabei soll es neben sicherheitspolitischen Fragen auch um Litauens bevorstehende EU-Ratspräsidentschaft gehen, die im Januar beginnt.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.