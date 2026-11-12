Deutschland

Immer mehr Führungspositionen in Hochschulen werden mit Frauen besetzt. An der Berliner Humboldt Universität ist zum Beispiel Julia von Blumenthal die Präsidentin. (IMAGO/Funke Foto Services/Sergej Glanze)

Das sind rund zehn Prozentpunkte mehr als zum Stichtag 2021. Universitäten wiesen an ihren Spitzen demnach eine Frauenquote von 39 Prozent auf, wobei hier ein leichter Rückgang verzeichnet wurde. Bei Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften lag die Quote bei 31 Prozent, dem bisherigen Höchststand.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.