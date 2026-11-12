Deutschland Hochschulleitungen: Der Frauenanteil wächst
Der Anteil von Frauen an den Spitzen staatlicher Hochschulen in Deutschland ist innerhalb von fünf Jahren gestiegen. Das geht aus einer Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh hervor. Danach waren Stand Oktober 35 Prozent der Präsidenten und Rektoren weiblich.
Das sind rund zehn Prozentpunkte mehr als zum Stichtag 2021. Universitäten wiesen an ihren Spitzen demnach eine Frauenquote von 39 Prozent auf, wobei hier ein leichter Rückgang verzeichnet wurde. Bei Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften lag die Quote bei 31 Prozent, dem bisherigen Höchststand.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.