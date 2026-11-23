Högl sagte vor Beginn der heutigen Beratungen im Deutschlandfunk, der Austausch mit Abgeordneten der 32 Mitgliedsstaaten und befreundeter Länder sei wichtig. Die Parlamentarier legten die politischen Grundlinien fest, entschieden über die Haushalte und kontrollierten die Regierungen. Deshalb sei es wichtig, dass sie auch über die Unterstützung der Ukraine und die Ausrichtung der NATO berieten und mitbestimmten. Die frühere Wehrbeauftragte des Bundes verwies zudem auf Deutschlands Führungsrolle in Europa, die positiv wahrgenommen werde. Am Nachmittag empfängt Bundeskanzler Merz NATO-Generalsekretär Rutte im Kanzleramt.
Parallel beraten die NATO-Staaten in Brüssel über die jüngsten Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland. Am Freitag waren nach polnischen Angaben während russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und im Südosten des Landes abgestürzt.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.