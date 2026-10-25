Wahlsonntag

Während in Serbien Parlamentswahlen stattfinden, wird in Bulgarien über das Präsidentenamt abgestimmt (Symbolbild). (picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt)

Bis 18 Uhr hätten fast 65 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, gab die zuständige Behörde bekannt. Inzwischen haben die Wahllokale geschlossen. Mit aussagekräftigen Hochrechnungen wird noch am Abend gerechnet.

Das Ergebnis entscheidet darüber, ob der ehemalige Staatspräsident Vucic seine Macht bewahren kann. Ende September trat er von seinem Amt zurück, um im Falle eines Wahlerfolgs seiner Partei SNS Regierungschef zu werden. Herausgefordert wird er von der Liste der neuen Studentenbewegung.

Die Präsidentschaftswahlen in Bulgarien gehen am 1. November in die Stichwahl. Im ersten Wahlgang haben nur etwas mehr als 22 Prozent der Menschen abgestimmt. Damit ist eine Stichwahl gesetzlich vorgeschrieben. Mit rund 35 Prozent hat die amtierende Präsidentin Jotowa die meisten Stimmen bekommen, ihr wichtigster Herausforderer Gjurow kam auf rund 32 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.