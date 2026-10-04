Die 95-jährige Irene Butter, Zeitzeugin und Holocaust-Überlebende (IMAGO / Stephan Wallocha )

Das berichtet der NDR unter Berufung auf ihre Agentin. Butter wurde 1930 als Irene Hasenberg in Berlin geboren. 1937 floh ihre jüdische Familie nach Amsterdam. Nach dem Einmarsch der Deutschen in die Niederlande kam sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen. Über einen Gefangenenaustausch gelangte Irene Butter 1945 in die USA. Die Wirtschaftswissenschaftlerin berichtete jahrzehntelang Schülern von ihrer Lebensgeschichte. 2024 wurde sie dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.