Nvidia-Chef Jensen Huang (Archivbild) (AFP / PHILIP FONG)

Sein Verstoß gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens, an dessen Erstellung er selbst mitgewirkt hatte, sei nicht akzeptabel. Zu seiner Rückkehr sagte Huang, diese sei nicht durch Druck von US-Präsident Trump auf den Nvidia-Verwaltungsrat zustande gekommen.

Der Nvidia-Mitgründer hatte Mitte November von seinem Chefposten zurücktreten müssen, nachdem außereheliche Affären bekanntgeworden waren - eine davon mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Nach Drängen von US-Präsident Trump war er am Montag aber wieder eingesetzt worden. Dem Präsidenten wird neben der Einmischung auch vorgeworfen, selbst von den jüngsten Kursgewinnen bei Nvidia profitiert zu haben.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.