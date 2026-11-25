Trump hatte zuvor erklärt, er habe die Rückkehr Huangs beim Verwaltungsrat durchgesetzt. Im US-Kongress gab es parteiübergreifend Kritik an der Personalie. Dem US-Präsidenten wird neben der Einmischung auch vorgeworfen, selbst von den jüngsten Kursgewinnen bei Nvidia profitiert zu haben.
Der Nvidia-Mitgründer Huang hatte Mitte November von seinem Chefposten zurücktreten müssen, nachdem außereheliche Affären bekanntgeworden waren - eine davon mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.