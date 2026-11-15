SPD-Vorsitz

Umweltminister Schneider und SPD-Fraktionschef Miersch werben für einen Verbleib von SPD-Chef Klingbeil an der Spitze der Partei. (dpa / Britta Pedersen)

Schneider sagte den Funke-Medien, er vertraue Klingbeil und würde sich wünschen, dass er weitermache. Heil wiederum hatte in einem Brief an die Landesverbände und den Parteivorstand geschrieben, die SPD werde nur dann wieder stärker, wenn die Partei sichtbarer werde und klare Konzepte und neue Ideen habe, so der 54-Jährige.

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas will die SPD bei einem Parteitag Mitte Januar in Bremen die Parteiführung neu wählen. Klingbeil hat noch offengelassen, ob er sich zur Wiederwahl stellt. Andere Bewerber für den Posten gibt es noch nicht.

Kritik an Klingbeil wegen dessen Doppelrolle

Heil nutzte seinen Brief auch für Kritik an Klingbeil, der nicht nur SPD-Parteivorsitzender, sondern auch Vizekanzler und Finanzminister ist. "An der Spitze einer Volkspartei zu stehen, verlangt in diesen Zeiten hohen Einsatz und volle Aufmerksamkeit", betont Heil. "Deshalb will ich mich mit ganzer Kraft einem Parteivorsitz widmen." In der Partei hatte es zuvor Forderungen gegeben, Ministeramt und Parteivorsitz zu trennen.

Dauerrivale von Klingbeil?

Hubertus Heil stammt wie der aktuelle SPD-Chef und Bundesfinanzminister Klingbeil, SPD-Fraktionschef Miersch und Verteidigungsminister Pistorius aus Niedersachsen. Neben Miersch hat sich auch Pistorius bereits für eine Wiederwahl Klingbeils ausgesprochen. Heil gilt als eine Art Dauer-Rivale von Klingbeil, spätestens seit er 2025 im Kabinett keinen der SPD-Posten abbekam. Seither gehört er als einfacher Abgeordneter im Bundestag dem Auswärtigen Ausschuss an.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.