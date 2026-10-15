Bundesministerin

Verena Hubertz(SPD). (Imago | photothek | Inga Kjer)

Es entwickle sich gerade vieles in die richtige Richtung, sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". Überall im Land würden mehr und mehr Wohnungsprojekte genehmigt. Es gebe seit 14 Monaten in Folge steigende Zahlen. Hubertz verwies dabei auf ein von der Bundesregierung im vergangenen Jahr verabschiedetes Gesetz. Es soll die Errichtung von Wohnungen beschleunigen, indem es Bauherren erlaubt, ohne einige der sonst üblichen bürokratischen Vorgaben anzufangen. Die Politik spricht hier von "Bau-Turbo". Zugleich betonte die Ministerin, dass es weiterer Anstrengungen bedürfe, um die Lage am Wohnungsmarkt zu verbessern. Hubertz äußerte sich anlässlich des Wohngipfels des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Deutschen Mieterbundes in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.