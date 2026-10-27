Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sieht noch viele Fragezeichen beim geplanten Investitionsschutzgesetz. (imago / Chris Emil Janssen)

Die SPD-Politikerin sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", sie nehme die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das Vorhaben ernst. Dobrindt hatte Eckpunkte für ein Investitionsschutzgesetz vorgelegt, das hohe Hürden für mögliche Vergesellschaftungen vorsieht. Der Verfassungsrechtler Joachim Wieland erklärte, die Hürden seien so hoch, dass Vergesellschaftungen faktisch ausgeschlossen würden. Damit würden nach seiner Auffassung die Regelungen des Grundgesetzes konterkariert, das in Artikel 15 eine Vergesellschaftung ausdrücklich ermögliche.

Linkspartei, Grüne und SPD in Berlin haben bei ihren Sondierungsgesprächen vereinbart, große Immobilienkonzerne gegen eine Entschädigung zu vergesellschaften.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.