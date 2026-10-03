In Bremen haben hunderte Menschen gegen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit demonstriert. (dpa-news/Moritz Frankenberg)

Angemeldet hatte die Kundgebung die "Basisgruppe Antifaschismus Bremen" unter dem Motto "Kein Frieden mit der Nation!". Ein Polizeisprecher sprach von rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Begleitet von einem großen Aufgebot an Einsatzkräften zogen die Demonstranten durch die Bremer Innenstadt. Den Angaben zufolge wurden vereinzelt Bengalo-Feuer und Böller angezündet.

Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober erinnert an die Wiedervereinigung vor 36 Jahren. Die zentrale Feier in Deutschland steht in Bremen in diesem Jahr unter dem Motto "Viele Stärken – ein Land". Rund um die Einheitsfeier sind verschiedene Demonstrationen angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.