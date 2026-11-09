Trauer in Krakau (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Die Tat mit sechs Toten mache sprachlos, dennoch dürfe das letzte Wort nicht dem Hass gehören, betonte der Krakauer Erzbischof Rys. Auch nahe dem historischen Marktplatz, wo ein 24-Jähriger am Samstag das Feuer auf Passanten eröffnet hatte, kamen erneut viele Menschen zusammen und zündeten Kerzen an.

In Polen gilt weiterhin die Staatstrauer. Gegen den Schützen, der selbst schwer verletzt wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordes und versuchten Mordes. Nach Angaben von Innenminister Kierwiński soll er von rechtsextremistischen Ideologien fasziniert gewesen sein. Im rund 150 Kilometer nordöstlich gelegenen Heimatort des Mannes fand die Polizei zudem die Leichen seiner Eltern sowie seiner ⁠Schwester.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.