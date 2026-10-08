Bundesweit gab es zum 7. Oktober mehrere propalästinensische Demonstrationen. (dpa / Marcus Brandt)

Sie versammelten sich bundesweit in mehreren Städten. In Berlin zogen nach Polizeiangaben rund 700 Teilnehmer vom Stadtteil Kreuzberg in Richtung Neukölln. Mehrere Menschen wurden wegen der Verwendung verbotener Kennzeichen festgenommen, unter anderem wegen Hamas-Symbolen.

Zuvor war an die fast 1.200 Terroropfer vom 7. Oktober 2023 in Israel erinnert worden. Bundespräsident Steinmeier sprach vom schlimmsten Anschlag auf jüdisches Leben seit dem Holocaust. Das Brandenburger Tor wurde am Abend für einige Stunden mit der Fahne Israels beleuchtet. - Weltweit gab es in zahlreichen Ländern Solidaritätskundgebungen, zumeist für die Palästinenser. Vereinzelt kam es dabei zu Ausschreitungen, unter anderem in der griechischen Hauptstadt Athen und im australischen Melbourne.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.