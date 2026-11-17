Weltweit seien mehr als 900.000 Menschen infolge von Extremwettereignissen ums Leben gekommen, teilte die Organisation in der türkischen Küstenstadt Antalya mit, wo derzeit die 31. Weltklimakonferenz tagt. Den durch Stürme, Hitzewellen und Überschwemmungen versuchten Schaden beziffert Germanwatch für den Zeitraum von 1996 bis 2025 mit 4,7 Billionen US-Dollar.

Am stärksten betroffen waren die Länder des globalen Süden, vor allem Dominica, Myanmar und Honduras. Doch auch Europa leidet zunehmend unter Folgen der Klimakrise. Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland zählen zu den 20 Ländern, die am meisten unter Extremwetterereignissen gelitten haben. Deutschland liegt auf Platz 34 und für das Jahr 2025 betrachtet auf Platz 48.

Mit dem Index analysiert Germanwatch seit 2006 die Schäden und Verluste, die durch Extremwetter verursacht werden.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.