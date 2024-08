Das teilten Hilfsorganisationen unter Berufung auf das Famine Review Committee mit, das Daten zur Ernährungssituation sammelt. In dem Lager Zamzam herrscht demnach ein extremer Mangel an Nahrungsmitteln. Helfer könnten es nicht mehr erreichen. Den Menschen drohe Unterernährung bis hin zum Hungertod. Schätzungen zufolge leben in dem Lager mindestens 500.000 Menschen.