Eine Raffinerie des saudischen Ölkonzerns Aramco wurde von der Huthi-Miliz mit Drohnen angegriffen (Archivbild). (picture alliance / Planet Labs PBC via AP / Planet Labs PBC)

Die von den Huthi kontrollierte Nachrichtenagentur Saba meldete, die Anlage des Ölkonzerns Aramco in Dschasan an der Küste des Roten Meeres sei mit Drohnen attackiert worden. Zur Begründung wurden Verletzungen des Luftraums im Norden des Jemen angeführt. Aus Saudi-Arabien liegen noch keine Angaben vor.

Die Spannungen zwischen den Huthi und Saudi-Arabien haben in den vergangenen Wochen wieder deutlich zugenommen. Die Huthi, die vom Iran unterstützt werden, kündigten im Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an und griffen in der Folge auch Schiffe im Roten Meer und der Meerenge von Bab al-Mandab an. Zuletzt verlangte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, ein sofortiges Ende aller Feindseligkeiten, die nur das Leid der Zivilbevölkerung verschärften.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.