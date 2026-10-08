Hinter dem internationalen Flughafen bei der saudischen Hauptstadt Riad steigt Rauch auf (Archivbild). (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Luo Chen)

Nach Angaben eines Sprechers der Miliz wurde eine ballistische Rakete auf den Flughafen abgefeuert. Von Saudi-Arabien hieß es, man habe mehrere Geschosse abgewehrt. Zu Schäden oder Opfern war zunächst nichts bekannt. Die Lufthansa gab mit Blick auf die neuen Angriffe bekannt, alle Flüge nach Riad bis zum 16. Oktober auszusetzen.

Unterdessen meldete der Huthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah saudische Luftangriffe auf den Flughafen der von der Miliz kontrollierten jemenitischen Hafenstadt Hudaida. Saudi-Arabien ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet. Am Wochenende begann eine Offensive, um die von den Huthis besetzten Gebiete zurückzuerobern.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.