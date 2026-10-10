Der King Khalid International Airport in Riad wurde nach einem erneuten Angriff vorübergehend geschlossen (Archivbild). (AFP / FAYEZ NURELDINE)

Dabei seien zahlreiche Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Behörde wurde der Flugverkehr eingestellt. Das Auswärtige Amt in Berlin riet von einer Nutzung des Flughafens in Riad ab. Vergleichbare Warnungen veröffentlichten zahlreiche andere Länder, darunter die USA, Großbritannien und Kanada.

Der internationale Flughafen King Khalid war in der vergangenen Woche mehrfach das Ziel von Angriffen der islamistischen Huthi-Miliz im Jemen. Bei einem Raketenangriff am Donnerstag wurden drei Menschen getötet.

Hintergrund der Angriffe ist eine militärische Eskalation zwischen den Huthi und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im Nachbarland Jemen. Die vom Iran unterstützten Huthi kämpfen seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die international anerkannte Regierung des Jemen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.