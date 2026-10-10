Der internationale Flughafen King Khalid war in der vergangenen Woche mehrfach das Ziel von Angriffen der Huthi-Miliz. Bei den Raketenangriffen kamen mehrere Menschen ums Leben. Saudi-Arabien geht im benachbarten Jemen gegen die vom Iran unterstützte islamistische Miliz vor.
Als Reaktion auf den jüngsten Angriff riet das Auswärtige Amt in Berlin von einer Nutzung des Flughafens in Riad ab. Vergleichbare Warnungen veröffentlichten zahlreiche andere Länder, darunter die USA, Großbritannien und Kanada.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.