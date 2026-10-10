Saudi-Arabien
Huthi-Miliz greift offenbar erneut Flughafen Riad an - Meldungen über zahlreiche Verletzte

Der internationale Flughafen in Riad ist nach Angaben der Luftfahrtbehörde von Saudi-Arabien erneut angegriffen worden. Dabei seien mindestens 12 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Behörde wurde der Flugverkehr eingestellt.

    Blick von der Terrasse des Al Faisaliah Towers auf die Innenstadt von Riad.
    Die Skyline von Riad in Saudi-Arabien (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Der internationale Flughafen King Khalid war in der vergangenen Woche mehrfach das Ziel von Angriffen der Huthi-Miliz. Bei den Raketenangriffen kamen mehrere Menschen ums Leben. Saudi-Arabien geht im benachbarten Jemen gegen die vom Iran unterstützte islamistische Miliz vor.
    Als Reaktion auf den jüngsten Angriff riet das Auswärtige Amt in Berlin von einer Nutzung des Flughafens in Riad ab. Vergleichbare Warnungen veröffentlichten zahlreiche andere Länder, darunter die USA, Großbritannien und Kanada.
    Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.