Mittlerer Osten

Unterstützer und Anhänger der Huthi-Rebellen im Jemen auf einer Kundgebung im September 2026 (picture alliance / AP Photo / Osamah Abdulrahman)

Nördlich der Hauptstadt Riad sei eine von den Huthi abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen worden, erklärte ein Militärsprecher. Man habe die Abschussplattform nahe der jemenitischen Hauptstadt Sanaa entdeckt und werde sie zerstören. Der Sprecher machte keine Angaben zu möglichen Schäden oder Verletzten.

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz beschießt in jüngster Zeit wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das Königreich ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und bombardiert immer wieder Ziele der pro-iranischen Miliz.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.