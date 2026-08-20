Drohneneinsatz

Die Huthi-Miliz im Jemen meldet Angriffe auf Saudi-Arabien. (Deutschlandradio)

Die Miliz habe zwei Militäraktionen ausgeführt, teilte ein Sprecher mit. Der erste Angriff habe sich gegen den Flughafen Nadschran im Süden Saudi-Arabiens an der Grenze zum Jemen gerichtet, der zweite gegen eine Anlage des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco in derselben Stadt. Die Spannungen zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien hatten zuletzt deutlich zugenommen.

Im Jemen herrscht seit 2015 Bürgerkrieg. Der Iran unterstützt die Huthi-Rebellen; eine von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz steht an der Seite der international anerkannten Regierung.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.