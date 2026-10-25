Sanaa: Ein Mann durchsucht nach Luftangriffen die Trümmer seines Hauses. (picture alliance / AP Photo / Osamah Abdulrahman / Osamah Abdulrahman)

Ein Sprecher der Miliz teilte mit, man habe das Nachbarland mit ballistischen Raketen und Drohnen beschossen. Zu den Zielen gehörten demzufolge unter anderem der König-Khalid-Flughafen in Riad, eine Anlage des staatlichen Ölkonzerns Aramco in Janbu und eine Ölraffinerie im Westen des Landes. Laut dem Huthi-Sprecher handelte es sich bei diesen Attacken um eine Vergeltungsmaßnahme für saudische Luftangriffe mit mehreren Todesopfern - unter anderem auf die durch die Huthi kontrollierte jemenitische Hauptstadt Sanaa.

Ob die von den ⁠Huthis gemeldeten Angriffe ihre Ziele im Königreich ⁠trafen, blieb zunächst unklar. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die Huthi teilte ihrerseits mit, sie habe mehrere mehrere ballistische Raketen der Miliz abgewehrt. Die Huthi schossen nach eigenen Angaben zudem drei weitere Raketen auf die Hafenstadt Aden im Südjemen ab. Dort sitzt die international anerkannte jemenitische Regierung. Diese bestätigte, dass unter anderem ein Quartier der Küstenwache getroffen worden sei.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.