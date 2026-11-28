Rauch nahe dem Flughafen von Riad (Archivbild) (IMAGO / Xinhua / Luo Chen)

Die Attacken galten demnach dem Flughafen der Hauptstadt Riad, einer Ölraffinerie sowie zwei Kraftwerken im Norden des Landes. Die saudische Flugabwehr gab an, einen Marschflugkörper der Huthi abgefangen und zerstört zu haben. Medien der Huthi hatten zuvor einen Angriff auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa gemeldet. Demnach wurden 13 Menschen verletzt.

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist auch der Konflikt im Jemen wieder eskaliert. Dort kämpft die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz seit Jahren gegen die Regierung. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die jemenitischen Regierungstruppen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.