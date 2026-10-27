Mittlerer Osten
Huthi-Rebellen im Jemen greifen erneut Ziele in Saudi-Arabien an - Raketen und Drohnen abgefangen

Die Huthi-Rebellen im Jemen haben erneut Ziele in Saudi-Arabien aus der Luft angegriffen.

    Schwarzer Rauch und Flammen steigen aus einer Ölförderanlage in einem Industriegebiet im Süden von Riad auf.
    Die Huthi-Miliz und Saudi-Arabien melden weitere Angriffe (Archivbild). (STR / AP / dpa / STR)
    Die saudisch geführte Militärkoalition erklärte, sie habe mehrere von ‌den Huthi ⁠abgefeuerte Raketen ⁠und Drohnen abgefangen und zerstört. Ob es Einschläge gab, war zunächst unklar. Der saudische Zivilschutz hatte zuvor Warnungen für mehrere Gebiete des Landes herausgegeben.
    Der Konflikt zwischen der Militärkoalition und den vom Iran unterstützten Huthi hatte sich in den vergangenen Wochen ‌wieder verschärft. Derzeit gibt es fast täglich gegenseitige Angriffe.
    Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.