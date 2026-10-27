Mittlerer Osten

Die saudisch geführte Militärkoalition erklärte, sie habe mehrere von den Huthi abgefeuerte Raketen und Drohnen abgefangen und zerstört. Ob es Einschläge gab, war zunächst unklar. Der saudische Zivilschutz hatte zuvor Warnungen für mehrere Gebiete des Landes herausgegeben.
Der Konflikt zwischen der Militärkoalition und den vom Iran unterstützten Huthi hatte sich in den vergangenen Wochen wieder verschärft. Derzeit gibt es fast täglich gegenseitige Angriffe.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.