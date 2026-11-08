Die pro-iranische Miliz meldete 27 Tote und 36 Verletzte durch saudiarabische Luftangriffe auf ein Dorf nahe der Hauptstadt Sanaa. Die meisten Opfer seien Frauen und Kinder. Die Huthis erklärten, aus Vergeltung unter anderem den Flughafen von Riad und saudiarabische Ölanlagen mit Raketen und Drohnen angegriffen zu haben. Unterdessen gab es widersprüchliche Angaben über eine mögliche Beteiligung Syriens am Kampf gegen die Huthis.
Die Huthi-Miliz hatte ihre Angriffe auf Saudi-Arabien zuletzt verstärkt.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.