Es sei bereits das 28. Mal seit Beginn des Konflikts, dass beide externen Stromleitungen gekappt worden seien, teilte die Behörde mit. IAEA-Chef Grossi rief Russland und die Ukraine auf, die militärischen Aktivitäten einzustellen, um Reparaturen zu ermöglichen. Die russischen Betreiber der von Moskau besetzten Anlage erklärten, die Notstromaggregate der Anlage funktionierten einwandfrei.
Die IAEA verhandelt nach eigenen Angaben derzeit über eine weitere Feuerpause rund um das größte europäische Kernkraftwerk.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.