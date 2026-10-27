Atomprogramm

Der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Grossi (AP / Heinz-Peter Bader)

Grossi sagte vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York, Teheran müsse der IAEA gemäß seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen alle benötigten Informationen zur Verfügung stellen. Außerdem müsse der Iran den Experten den nötigen Zugang gewähren, damit alle betroffenen Anlagen und Materialien überprüft werden könnten.

Seit Angriffen Israels und der USA auf mehrere iranische Atomanlagen im Juni vergangenen Jahres verweigert Teheran den Zugang zu den wichtigsten Standorten. Auch im Zuge des Ende Februar begonnenen Iran-Kriegs wurden Nuklearanlagen getroffen. Dagegen prangerte der iranische UNO-Vertreter, Irawani, an, dass der Sicherheitsrat zu den US-israelischen Angriffen auf sein Land schweige.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.