Ermittler am Tatort, an dem ein Beamter der US-Einwanderungsbehörde ICE in New York auf einen Mann geschossen hatte. (Seth Wenig / AP)

Berichten zufolge wurde er verletzt. In ⁠dem Fahrzeug habe sich auch ein Kind befunden. Das US-Heimatschutzministerium teilte mit, es habe sich um einen gezielten Einsatz gehandelt, bei dem ein vorbestrafter Mann aus der Dominikanischen Republik festgenommen werden sollte. Die ICE-Beschäftigten hätten sofort Erste Hilfe geleistet. Der Mann sei am Leben und befinde sich in einem örtlichen Krankenhaus.

Der Bürgermeister von New York, ⁠Mamdani, ⁠bezeichnete den Vorfall als ungeheuerlich. Er habe Präsident Trump angerufen, um mit ihm darüber zu sprechen.

Die Einwanderungsbehörde ist in der Vergangenheit wiederholt in die Kritik geraten. Seit der Rückkehr Trumps ins Weiße Haus haben ICE-Mitarbeiter auf mindestens 21 ‌Menschen geschossen ‌und dabei sieben Personen getötet.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.