Die Chemieindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland. (imago / Rupert Oberhäuser)

Das ergab die Monatsumfrage des Münchner Ifo-Institut für die Branche im September. Demnach haben sich die Aussichten der Chemie-Unternehmen für die kommenden Monate spürbar aufgehellt. Es gebe mehr Nachfrage aus dem Ausland und mehr Aufträge aus dem Verarbeitenden Gewerbe, heißt es. Deutsche Unternehmen seien unter anderem gefragt, um Lieferengpässe durch die blockierte Straße von Hormus auszugleichen. Laut dem Ifo-Institut wirken sich auch die höheren Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur aus den Sondervermögen der Bundesregierung positiv aus.

Die Chemiebranche sieht dennoch eine weiter angespannte Lage. Die Erholung basiere auf temporären Faktoren und sei daher fragil, so der Bericht.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.