Er könne sich sogar vorstellen, dass in der Folge einzelne ins Ausland verlagerte Produktionsschritte wieder nach Deutschland zurückgeholt werden könnten.
Um die Zukunft der deutschen Industrie geht es heute auch bei einer Konferenz des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Neben den Chancen durch Künstliche Intelligenz soll es auch um Rohstoffe und sichere Lieferketten gehen. Verbände beklagen Standortnachteile in Deutschland, darunter auch hohe Energiekosten.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.