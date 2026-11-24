Industriekonferenz

IG Metall betont Chancen durch Künstliche Intelligenz für deutsche Industrie

Die IG Metall hat die Deutsche Industrie aufgerufen, Künstliche Intelligenz als eine Zukunftschance für den hiesigen Standort zu begreifen. Bei KI-Sprachmodellen seien zwar die Amerikaner stärker, sagte der zweite Vorsitzende der IG Metall, Kerner, im Deutschlandfunk. Dafür könne die technische KI, die Maschinen in einzelnen Produktionsprozessen vernetze, zu einer deutschen Stärke werden.