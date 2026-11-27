Die IG-Metall-Vorsitzende Benner (dpa / Hannes P. Albert)

Sie sprach im ZDF von einem schwierigen Abschluss in stürmischen Zeiten. Zugleich betonte Benner, es gebe Chancen für Investitionen. Die IG Metall Vorsitzende erklärte, die 35 Stunden blieben in dieser Form. Davon abgewichen werden dürfe nur unter klar definierten Bedingungen. Gesamtmetallchef Dinglreiter sagte der FAZ, der neue Tarifvertrag könne einen wichtigen Beitrag zu den erhofften Investitionen leisten. Wenn die Beschäftigten zeitlich begrenzt einen Beitrag leisteten, sänken die Kosten und die Investitionen rechneten sich.

Der Maschinenbauverband VDMA betonte dagegen, die Lohnerhöhungen von mehr als vier Prozent seien für viele Betriebe nur schwer zu verkraften.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.