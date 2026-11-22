Auch heute soll es wieder Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie geben. (Soeren Stache/dpa)

Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Unternehmen in Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. In einigen Betrieben sollten die Arbeitsniederlegungen bereits am Sonntagabend mit Beginn der Nachtschicht beginnen. Bereits am Freitag hatten bundesweit mehr als 150.000 Beschäftigte gestreikt.

Nach drei Verhandlungsrunden gibt es bei den Tarifverhandlungen bislang keine Einigung. Die IG Metall fordert bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld für die rund 23.000 Beschäftigten. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung an sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.