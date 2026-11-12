Die IG Metall plant ganztätige Warnstreiks. (Pia Bayer/dpa)

Nach Angaben der Gewerkschaft genehmigte das der Bundesvorstand einstimmig. In den Betrieben könnte damit morgen mit Abstimmungen über 24-Stunden-Warnstreiks begonnen werden. Zur Begründung hieß es, die Arbeitgeber mauerten. Die Gewerkschaft wirft ihnen vor, auf dem - Zitat - "Minus-Angebot" aus der zweiten Verhandlungsrunde zu beharren.

In dem Tarifkonflikt fordert die IG Metall für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten der Branche 5 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten bisher eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent sowie eine Einmalzahlung von einem Prozent des Bruttojahresgehalts. Die dritte bundesweite Verhandlungsrunde war zuletzt ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.