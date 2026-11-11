Metall- und Elektroindustrie

Die IG Metall könnte bereits am Freitag in einigen Betrieben zu ganztätigen Warnstreiks aufrufen. (Pia Bayer/dpa)

Die Tarifkommissionen der IG Metall-Landesbezirke haben sich für ganztägige Warnstreiks ausgesprochen. Diese müssen nun noch vom Bundesvorstand der Gewerkschaft genehmigt werden. Eine Entscheidung ist für morgen geplant. Sollte die IG-Metall-Spitze zustimmen, könnte bereits am Freitag in ausgewählten Betrieben mit Abstimmungen über die Warnstreiks begonnen werden.

In dem Tarifkonflikt fordert die IG Metall für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten der Branche 5 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten bisher eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent sowie eine Einmalzahlung von einem Prozent des Bruttojahresgehalts. Die dritte bundesweite Verhandlungsrunde war zuletzt ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.