IG Metall ruft zu Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie auf (Niklas Graeber/dpa)

Betroffen sind unter anderem Bayern und Baden-Württemberg, darunter der Autozulieferer ZF an mehreren Standorten, das Audi-Werk in Ingolstadt und das BMW-Werk in München-Milbertshofen. Die Bezirke NRW und Mitte starten ihre Aktionen teils schon mit der Nachtschicht.

Erstmals seit acht Jahren ist ein ganztägiger Streik geplant. In den vergangenen Jahren hatten die Mitarbeitenden bei Warnstreiks nur für wenige Stunden die Arbeit niedergelegt. Die baden-württembergische IG- Metall-Bezirksleiterin Resch warf den Arbeitgebern vor, in den laufenden Tarifverhandlungen keine Bewegung gezeigt zu haben.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate eine Einmalzahlung und 2028 eine Steigerung um 1,3 Prozent angeboten.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.