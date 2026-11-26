Abschluss im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Hinzu kommt eine Einmalzahlung zwischen 150 und 450 Euro, abhängig von der wirtschaftlichen Lage des jeweiligen Unternehmens. Der Tarifvertrag ist auf 25 Monate angelegt. Die IG Metall empfiehlt, die Einigung auf die übrigen Tarifgebiete zu übertragen.

Neu ist eine Vereinbarung, die Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten vorübergehend Maßnahmen zur Senkung der Arbeitskosten ermöglicht. Dazu gehören Abweichungen von der 35-Stunden-Woche und unbezahlte Mehrarbeit. Im Gegenzug sollen die Unternehmen Investitionen am Standort zusagen und auf aktiven Personalabbau verzichten.

Die Tarifrunde stand unter dem Eindruck der Krise in Teilen der Industrie, insbesondere der Autobranche. Der Einigung waren zwei Wellen von Warnstreiks vorausgegangen. Nach Angaben der IG Metall beteiligten sich daran mehr als 950.000 Beschäftigte.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.