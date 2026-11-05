Warnstreikwelle im Norden

Schon gestern gab es Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie. (Thomas Frey / dpa / Thomas Frey)

Im Bezirk Küste, der unter anderem Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern umfasst, sind Beschäftigte in fast 100 Betrieben zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Gestern beteiligten sich dort mehr als 6.500 Menschen an Ausständen. Auch anderswo in Deutschland laufen in der Branche Tarifverhandlungen begleitet von Warnstreiks.

Die nächste Gesprächsrunde findet morgen in Bremen statt. Die IG Metall fordert unter anderem fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten eine Einmalzahlung von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoeinkommens im Juli 2027 sowie eine Lohnerhöhung um 1,3 Prozent ab Juli 2028 an. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll bis Ende 2028 reichen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.