Tarifstreit

Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie (Archivbild) (Soeren Stache/dpa)

Die ⁠Gewerkschaft drohte damit, den Arbeitskampf zu verschärfen. Die Arbeitgeber müssten bei den nächsten Verhandlungsrunden in den Tarifbezirken Bayern und Nordrhein-Westfalen ein besseres Angebot vorlegen. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 3,7 Millionen Beschäftigten ‌der Branche von November an fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie Regelungen zur Beschäftigungssicherung. Gut verdienende Unternehmen sollen zudem eine Gewinnbeteiligung bezahlen. Die Arbeitgeber bieten bislang eine Einmalzahlung von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoeinkommens im kommenden Juli sowie 1,3 Prozent mehr Geld ab Juli übernächsten Jahres an.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.