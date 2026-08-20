"Belastung für Logistik"

An der Grenze zu Polen wird seit fast drei Jahren kontrolliert. (picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer)

Die IHK teilte mit, man hätte sich einen Wegfall der Kontrollen zu Polen in diesem Jahr gewünscht. Nach wie vor gebe es eine große Belastung für die Logistikbranche durch unkalkulierbare Fahrzeiten und Mehrkosten. Es komme durch die Kontrollen weiterhin zu langen Staus. Die IHK warnte zudem vor negativen Auswirkungen für Einwohner, Arbeitspendler, Touristen und Studierende.

Die Industrie- und Handelskammern aus den Grenzregionen fordern seit geraumer Zeit ein Ende der Kontrollen, auch aus dem Ausland gibt es Kritik daran. Die neue Anordnung von Innenminister Dobrindt soll bis kommenden März gelten.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.