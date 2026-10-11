"Kartellverdacht"

Sie verdächtigt TV-Sender der illegalen Absprache bei der Berichterstattung über Präsident Trump. Ein Sprecher des Justizministeriums sagte der New York Times, gemeinschaftliche Boykotte unter Wettbewerbern könnten gegen das Kartellrecht verstoßen. Bei den Sendern handelt es sich demnach um ABC, CBS, CNN, NBC und Fox News.
Hintergrund ist dem Bericht zufolge, dass die TV-Sender jüngst ihre gemeinsame Berichterstattung über Trump kurzzeitig eingestellt hatten. Dies geschah als Solidaritätsaktion, nachdem der Präsident CNN, MSNBC und Politico aus dem Weißen Haus ausgeschlossen hatte. CNN, ABC, CBS, Fox News und NBC bilden den Fernseh-Pool des Weißen Hauses. Bei dieser sogenannten Pool-Berichterstattung teilen sich die Sender die Kosten, wechseln sich bei der Organisation ab und stellen das Material anderen Medien zur Verfügung.
Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.