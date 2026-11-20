Die Vorhersage:
Im Norden und Nordosten heiter bis wolkig, an den Küsten einzelne Schauer. In der Mitte teils länger anhaltender und kräftiger Regen, im Süden Schauer. Höchstwerte von 5 Grad im Norden bis 13 Grad im Südwesten. Morgen meist wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf im Norden und Osten vereinzelte Schauer. Temperaturen 5 bis 11 Grad.
Im Norden und Nordosten heiter bis wolkig, an den Küsten einzelne Schauer. In der Mitte teils länger anhaltender und kräftiger Regen, im Süden Schauer. Höchstwerte von 5 Grad im Norden bis 13 Grad im Südwesten. Morgen meist wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf im Norden und Osten vereinzelte Schauer. Temperaturen 5 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag verbreitet wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Südwesten länger anhaltender Regen. 3 bis 8 Grad.
Am Sonntag verbreitet wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Südwesten länger anhaltender Regen. 3 bis 8 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.