Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Norden teils hochnebelartig bedeckt, an den Küsten größere Auflockerungen. Sonst gebietsweise Regen. An den Alpen Föhn. Höchstwerte bei beständigem Nebel im Osten 3 Grad, im Südwesten und an den Alpen bis 17 Grad. Meist jedoch 6 bis 15 Grad. Morgen im Nordwesten und Norden wechselnd bewölkt, an den Küsten einzelne Schauer. In der Mitte etwas Regen oder Nieselregen, später auch im Süden. Temperaturen 4 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden Schauer, in der Mitte Auflockerungen, insgesamt wechselnd bewölkt. 4 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.