Wetter
Im Norden Hochnebel, sonst gebietsweise Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Im Norden bleiben kühle Luftmassen wetterbestimmend. In der Mitte und im Süden setzt sich mit einer durchziehenden Warmfront vorübergehend feuchtmilde Meeresluft durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden teils hochnebelartig bedeckt, an den Küsten größere Auflockerungen. Sonst gebietsweise Regen. An den Alpen Föhn. Höchstwerte bei beständigem Nebel im Osten 3 Grad, im Südwesten und an den Alpen bis 17 Grad. Meist jedoch 6 bis 15 Grad. Morgen im Nordwesten und Norden wechselnd bewölkt, an den Küsten einzelne Schauer. In der Mitte etwas Regen oder Nieselregen, später auch im Süden. Temperaturen 4 bis 13 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag im Norden Schauer, in der Mitte Auflockerungen, insgesamt wechselnd bewölkt. 4 bis 10 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.