Die Vorhersage:
Im Norden und Osten wechselnd bewölkt, im Küstenumfeld vereinzelt Schauer. Im Westen und Süden nach Nebelauflösung heiter. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. Morgen in der Westhälfte zunehmend bewölkt und zeitweise etwas Regen. In der Osthälfte verbreitet heiter, später teils bewölkt. Temperaturen 4 bis 11 Grad.
Im Norden und Osten wechselnd bewölkt, im Küstenumfeld vereinzelt Schauer. Im Westen und Süden nach Nebelauflösung heiter. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. Morgen in der Westhälfte zunehmend bewölkt und zeitweise etwas Regen. In der Osthälfte verbreitet heiter, später teils bewölkt. Temperaturen 4 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Norden und Süden Regen, in der Mitte Wolkenauflockerungen. 7 bis 14 Grad.
Am Montag im Norden und Süden Regen, in der Mitte Wolkenauflockerungen. 7 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.