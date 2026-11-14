Wetter
Im Norden und Osten bewölkt, im Westen und Süden heiter

Der Wetterbericht, die Lage: Die aus Nordwesten einfließende polare Meereskaltluft gerät unter Zwischenhocheinfluss. Lediglich im Norden bleibt das Wetter leicht wechselhaft.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden und Osten wechselnd bewölkt, im Küstenumfeld vereinzelt Schauer. Im Westen und Süden heiter. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. Morgen in der Westhälfte zunehmend bewölkt und zeitweise etwas Regen. In der Osthälfte nach Nebelauflösung verbreitet heiter, später teils bewölkt. Temperaturen 4 bis 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag im Nordwesten und Südosten Regen, in der Mitte Wolkenauflockerungen. 7 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.