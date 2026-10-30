Wetter
Im Norden und Osten neblig trüb, sonst länger sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Die eingeflossene subpolare Meeresluft und hoher Luftdruck bestimmen bis auf Weiteres das Wetter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden und Osten sowie in einigen Niederungen Süddeutschlands teilweise ganztags neblig trüb. Sonst nach Nebelauflösung länger sonnig. Höchstwerte 5 bis 14 Grad. Morgen meist stark bewölkt oder neblig trüb. Temperaturen 6 bis 13 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Auch am Sonntag vielfach stark bewölkt oder neblig trüb. Vor allem im Südosten zeitweise Regen. 6 bis 13 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.