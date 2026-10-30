Die Vorhersage:
Im Norden und Osten sowie in einigen Niederungen Süddeutschlands teilweise ganztags neblig trüb. Sonst nach Nebelauflösung länger sonnig. Höchstwerte 5 bis 14 Grad. Morgen meist stark bewölkt oder neblig trüb. Temperaturen 6 bis 13 Grad.
Im Norden und Osten sowie in einigen Niederungen Süddeutschlands teilweise ganztags neblig trüb. Sonst nach Nebelauflösung länger sonnig. Höchstwerte 5 bis 14 Grad. Morgen meist stark bewölkt oder neblig trüb. Temperaturen 6 bis 13 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Auch am Sonntag vielfach stark bewölkt oder neblig trüb. Vor allem im Südosten zeitweise Regen. 6 bis 13 Grad.
Auch am Sonntag vielfach stark bewölkt oder neblig trüb. Vor allem im Südosten zeitweise Regen. 6 bis 13 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.